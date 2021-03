VIOLÊNCIA: HOMEM É VITIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO À BALA NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Um homem de 24 anos foi foi atingido com disparos de arma de fogo na noite da quinta-feira (11), na zona rural de Tianguá. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Melo, com antecedentes por furto e porte ilegal de arma de fogo.





E acordo com informações da Polícia, a vítima estava nas imediações do Polo de Lazer, quando foi surpreendido por indivíduos que chegaram em um veículo não identificado e obrigado a entrar no carro.





A vítima foi levada para as imediações do Sitio Veado Seco, na zona rural do município, onde foi atingido com vários disparos de revólver e deixado abandonado no local.





Momentos depois, Fco da Silva foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o hospital São Camilo.





A polícia investiga o caso e realiza diligências no sentido de capturar todos os envolvidos na tentativa de homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)

Foto ilustrativa