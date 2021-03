Homem que ameaçou Camilo nas redes sociais é identificado

A Polícia identificou o homem que ameaçou de morte o governador Camilo Santana, por meio das redes sociais, diante das medidas de isolamento social rígido contra a covid-19. Ele teria 53 anos de idade e seria morador do bairro Dom Lustosa, de classe média baixa.





O Blog do Eliomar de Lima apurou que as ameaças não teriam motivação política, mas pelo fato do agressor responsabilizar o governador pela dificuldade financeira durante a pandemia.





A Polícia apreendeu o aparelho celular do suspeito e agora investiga se outras pessoas teriam incentivado o homem a postar as ameaças.





Caso seja condenado, o homem poderá cumprir até um ano de prisão ou pagar multa. Também perderá a sua condição de primário, caso não tenha cometido nenhum delito anteriormente.





Camilo se pronunciou sobre o assunto durante transmissão ao vivo nas redes sociais na noite desta segunda-feira. “Vou continuar agindo da mesma forma, estou com a consciência em paz”, declarou.