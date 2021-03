Homem sai da UTI após 42 dias intubado e ganha na Mega-Sena

Rogério Maria venceu a Covid, uma pneumonia de 80% nos pulmões, infecção bacteriana e trombose.





Depois de travar uma dura batalha contra a Covid-19, o analista de sistemas Rogério Maria viu a sorte lhe sorrir. Morador de Campinas (SP), o brasileiro de 51 anos passou 68 dias internado, sendo 42 dias intubado em coma induzido devido a uma pneumonia que tomou 80% de seus pulmões. Surpreendendo os médicos, Rogério conseguiu se recuperar e ainda ganhou em um bolão parte do prêmio da Mega-Sena da Virada em 2020.





Sou um cara alegre, estou voltando a sorrir. É uma batalha diária e minha superação está acontecendo. Tudo isso me fez dar valor às pequenas coisas da vida – disse, em entrevista ao portal G1.





O analista contraiu a Covid-19 logo na primeira onda da pandemia, em julho de 2020 e ficou hospitalizado na Casa de Saúde de Campina. Além da pneumonia gravíssima, Rogério contraiu uma infecção bacteriana e trombose generalizada. Durante o processo, ele precisou de traqueostomia e 28 dias de hemodiálise.





Minha família foi chamada duas vezes para se despedir de mim, porque os médicos não acreditavam na recuperação – relatou o paulista, que é pai de dois filhos.





Durante o tratamento, Rogério chegou a perder 27kg, teve perda de memória recente e lesões nos nervos periféricos das duas pernas, que o impossibilitaram de andar por seis meses.





Contrariando a previsão dos médicos, contudo, Rogério apresentou uma melhora sucessiva após muitos dias de internação. A impressionante evolução de Rogério o permitiu retornar para casa e recuperar sua saúde diante da supervisão de fisioterapeutas.





As dificuldades financeiras, entretanto, foram outro dilema enfrentado pela família. Durante o coma, a esposa Iracema Teodoro entrou com um pedido de auxílio ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas esse foi negado. No mês de dezembro, chegaram a fazer uma vaquinha online para auxiliar no tratamento. Mas um bolão da Mega-Sena da Virada, que garantiu uma ajuda inesperada de R$ 7.325,26.





Após ganhar uma nova chance da vida e ser agraciado com a sorte, hoje Rogério olha para 2021 com esperança e expectativa.





Aprendi a viver mais feliz. Mesmo com todas essas sequelas, mas ainda vou superá-las. Não desisti e não desisto jamais – declarou, vitorioso.





Fonte: Thamirys Andrade / Pleno News