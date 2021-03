Investigado por homicídio ocorrido em velório em Forquilha é capturado pela Polícia Civil

Um trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Estado Ceará (PCCE) resultou, nesta terça-feira (30), na prisão do terceiro suspeito de participação em um homicídio ocorrido em janeiro deste ano, em Forquilha – município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O alvo foi capturado mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva cumprido em Sobral (AIS 14). Outras duas pessoas envolvidas no mesmo crime já haviam sido capturadas pela Polícia Civil. Elas são investigadas pela participação em um homicídio ocorrido durante um velório.





Mayson Sousa do Nascimento (19), com antecedentes pelos crimes de homicídio, roubo e corrupção de menores, é suspeito de ser um dos partícipes de um homicídio que vitimou um homem de 26 anos enquanto a vítima participava de um velório. Na ocasião, a vítima, que tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, foi atingida por disparos de arma de fogo, no dia 12 de janeiro deste ano. A vítima morreu no local.





De posse das informações sobre o crime, os investigadores representaram pela prisão de Mayson. A decisão judicial foi cumprida na tarde de hoje (30), no bairro Vila União, em Sobral. O homem, que tentou se desvencilhar dos policiais civis, foi capturado e conduzido à delegacia, onde foi colocado à disposição da Justiça. Nas últimas semanas, outros dois partícipes desse crime já haviam sido presos.





O primeiro alvo preso foi Maria Thais Paiva Freitas (26), com antecedentes criminais por homicídio doloso, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ela teve um mandado de prisão preventiva por homicídio cumprido em uma unidade prisional, em Fortaleza. O segundo suspeito trata-se de Pedro Artur Martins Madeira (19), com antecedentes criminais por homicídio. Pedro foi capturado em Forquilha. A PCCE continua em diligências a fim de capturar o último envolvido nesta ação criminosa.





Denúncias





Os trabalhos de combate ao crime na região continuam e a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (88) 99247-044, da Delegacia Municipal de Forquilha. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações da SSPDS/CE