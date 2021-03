Ivo Gomes envia projeto de lei para Câmara Municipal para compra direta da vacina contra Covid-19

O prefeito Ivo Gomes enviou para a Câmara Municipal, nesta segunda-feira (08/03), o projeto de lei que autoriza o município de Sobral a integrar o consórcio nacional de prefeituras para a compra direta da vacina contra a Covid-19, caso o Governo Federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização.





O aumento rápido no número dos casos de Covid-19 tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. O envio do projeto de lei para os vereadores se justifica, segundo o prefeito, por conta do “cenário desalentador, que exige atitudes imediatas”.





“Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social”, frisou o prefeito na mensagem.





Além da aquisição da vacina, o consórcio estará autorizado a adquirir medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.





(Sobral em Revista)