Ivo Gomes falará HOJE aos sobralenses sobre novas medidas de enfrentamento a Covid-19; Lockdown será inevitável

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, falará HOJE, às 19h, aos sobralenses, através de suas redes sociais para detalhar a situação de Sobral em relação à COVID-19 e pra falar sobre as medidas de enfrentamento que deverão ser adotadas seguindo as recomendações das autoridades sanitárias do Estado.





Em conversa com o Blog Sobral em Revista, o prefeito adiantou que Sobral deverá seguir as mesmas medidas adotadas pelo Governo do Estado para Fortaleza, ou seja, isolamento social rígido, deixando em funcionamento apenas os serviços essenciais.





Nesta sexta-feira (5), Ivo Gomes fará um "bate/volta" em Fortaleza para audiência com o governador Camilo Santana, oportunidade para tratar sobre ações conjuntas de enfrentamento a pandemia, não só em Sobral, mas nos demais municípios da região noroeste do Ceará, que tem Sobral como sede do distrito sanitário.





(Sobral em Revista)