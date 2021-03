Juazeiro do Norte e demais cidades do Cariri decidem não decretar lockdown

Os municípios da região do Cariri não vão aderir ao lockdown. A decisão foi tomada em reunião virtual realizada nesta terça-feira (9) pelo comitê formado pelos prefeitos dos vinte e nove municípios que compõem a região. A maioria dos gestores votou contra a adoção da medida para combater a Covid-19.





Apenas dez municípios da região foram à favor do lockdown, enquanto os demais (19) foram contra. Técnicos da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) também participaram da reunião e defenderam a adoção da medida na região, alegando que com a rapidez de transmissão do novo coronavírus nesta segunda onda, a rede de saúde da região pode colapsar. Atualmente, os municípios de Barbalha, Campos Sales e Jati apresentam nível de alerta altíssimo para a transmissão da doença.





Por outro lado, os gestores que foram contrários ao lockdown, defenderam a adoção de medidas mais rígidas para diminuir o aumento do número de casos do coronavírus. Porém, sem o fechamento das atividades não essenciais.





Uma nova reunião deverá acontecer nesta sexta-feira (12) para a realização de um novo balanço sobre o quadro da pandemia na região e uma nova votação também deve ser realizada para definir a adoção do lockdown, ou não.





Lockdown no Ceará





Os municípios do Ceará estão aderindo ao lockdown desde a última sexta-feira (5), dia seguinte ao pronunciamento do governador Camilo Santana (PT), que recomendou a medida aos municípios em que há um maior agravamento da doença. O Decreto estadual recomenda a determinação por um período de quinze dias.





Confira quem foi contra e quem foi à favor do lockdown: