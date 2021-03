Morre gata doméstica internada com Covid-19 no Rio Grande do Sul

Animal recebeu diagnóstico positivo para a doença no início do mês e faleceu 17 dias após o resultado.

Morreu na madrugada da segunda-feira, 22, a gata doméstica diagnosticada com Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. O animal foi internado após apresentar falta de ar, tosse, rouquidão, perda de apetite e perda de peso e não resistiu ao agravamento da doença. As informações são do portal G1.





A gata de dois anos passou a apresentar sintomas por volta de 18 de fevereiro, duas semanas após os donos contraírem a doença, mas o diagnóstico positivo do animal para coronavírus só saiu no dia 5 de março. O exame realizado na clínica veterinária, além de detectar os sintomas citados, também demonstrou que a felina tinha um quadro inflamatório pulmonar, que é “compatível a patologias de caráter infeccioso".





Assim, foi coletada uma amostra e enviada para a Universidade Federal de Caxias do Sul (UCS), onde o teste RT-PCR confirmou a infecção da gata pelo coronavírus. A contraprova foi feita pela Universidade Feevale e também deu positivo. O caso foi reportado pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde do Rio Grande do Sul à Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária (SFA).





Uma semana após o resultado positivo, a gata precisou ser internada para receber apoio respiratório. Ela permaneceu quatro dias internada, foi enviada para casa após apresentar melhora e morreu ontem, 17 dias após o diagnóstico. Na residência vivem outros dois gatos, que tiveram amostras coletadas para a realização do exame e aguardam o resultado.





A transmissão de coronavírus para animais é considerada rara e há poucos casos confirmados no Brasil. Em todo o estado de Minas Gerais, por exemplo, só há um caso confirmado, de um cachorro pertencente a uma família de Belo Horizonte, que testou positivo para a doença em fevereiro. No entanto, não há nenhum caso comprovado no mundo de humanos que tenham contraído coronavírus de seus animais domésticos.