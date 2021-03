Morre "Sementinha", filmado aos 12 anos com fuzil em 2018

Traficante viralizou cantando funk armado em Angra dos Reis, RJ.

Morreu nesta quinta-feira o traficante conhecido como Sementinha. Em 2018, viralizou em um vídeo dele portando um fuzil e cantando um funk com apologia ao crime, na comunidade do Frade, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Na época, ele tinha 12 anos de idade.





Ele foi foi baleado durante patrulhamento da Polícia Militar no morro da Glória, também em Angra dos Reis. Segundo a PM, os agentes do 33º Batalhão foram atacados por criminosos, o que ocasionou numa breve troca de tiros que feriu um policial e dois suspeitos. Um deles foi levado para o Hospital Municipal de Japuíba, enquanto o outro já foi encontrado sem vida. O policial foi ferido na perna durante, mas passa bem.





A ação apreendeu duas pistolas calibre 9mm, pinos de plásticos, balanças de precisão, fitas e drogas que ainda serão contabilizadas.





No vídeo em que viralizou, Sementinha fazia referência ao traficante conhecido como MG, da favela do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. MG era apontado pela polícia como responsável por comandar o tráfico no Frade.





Na época, a família do menino disse que não sabia de nada e que estava chocada com a filmagem.





– A família não sabia de nada. Está todo mundo chocado, impactado. Não temos nada a falar sobre isso agora — afirmou uma parente do menino ao jornal EXTRA.