NOTA: ANIVERSÁRIO DO CHANCELER E FUNDADOR DO UNINTA, DR. OSCAR SPÍNDOLA RODRIGUES JUNIOR

O Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, e a comunidade acadêmica parabenizam o Chanceler e Fundador do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior por ocasião de seu aniversário.





Com uma sólida carreira na educação, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior faz parte da história sobralense. Desde a idealização do Instituto Superior de Teologia Aplicada Inta, há 21 anos, ele contribui com a formação de milhares de jovens no ensino superior. Visionário, foi responsável por implantar dezenas de graduações antes inexistentes na região norte do Ceará, diversificando o mercado de trabalho e a economia, não só pelos novos profissionais qualificados com a formação universitária, mas também oportunizando centenas de empregos nas instituições da mantenedora AIAMIS: Centro Universitário Inta (UNINTA), Faculdade Uninta Itapipoca e Tianguá, Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) e Faculdade Ieducare de Tianguá (FIED). Empreendedor e maior empregador privado sobralense, Dr. Oscar também gera empregos nos segmentos de agropecuária, laticínios, construção civil e indústria de metais.





Nesta data festiva, nos unimos em celebração, desejando que nosso Deus continue iluminando seus caminhos, orientando suas decisões e abençoando suas conquistas.





(Assessoria de Comunicação UNINTA)