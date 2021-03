Homem suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a enteada é preso em Sobral

Um homem suspeito de cometer estupro de vulnerável e engravidar a enteada foi preso, na manhã desta segunda-feira (8), por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Sobral – na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). A prisão ocorreu por força de um mandado de prisão preventiva cumprido por equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral.





Segundo investigações policiais realizadas pela especializada, o suspeito de 40 anos é padrasto da vítima de 25 anos, que possui Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), além de ser deficiente física. O crime ocorreu dentro da casa em que ambos residiam. Na ocasião, após uma ida ao posto de saúde, a mãe da vítima descobriu que ela estava grávida.





Após o caso ser comunicado ao Conselho Tutelar e, em seguida, registrado na DDM de Sobral, em janeiro deste ano, as autoridades iniciaram as oitivas. Com o andamento das apurações, um mandado de prisão preventiva foi representado pela autoridade policial e aceito pelo Poder Judiciário. Na manhã de hoje, o suspeito foi localizado e preso na zona rural do município. Agora, ele será encaminhado para uma unidade do sistema prisional, onde responderá pelo crime.





Denúncias





A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) ressalta a importância da denúncia para solucionar abusos no âmbito da violência doméstica. As denúncias podem ser repassadas para a sede da DDM, em Sobral, pelo telefone (88) 3677.4282. A unidade especializada fica na Avenida Lúcio Saboia, 358 – Centro de Sobral.





*A Polícia Civil do Estado do Ceará não divulgará o nome do suspeito visando preservar a identidade da vítima.