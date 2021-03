Neste domingo (22), recebemos a triste notícia de mais uma vítima da covid-19 em Sobral. Dr. Tomaz Martins, que era proprietário do Canto Mineiro e casado com a empresária Vanessa Martins. Dr. Tomaz veio a óbito após alguns dias internado no hospital de Campanha de Sobral.





Manifestamos nossos sentimentos de pesar a todos os familiares e amigos.