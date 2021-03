PACIENTE FOGE DO HOSPITAL REGIONAL NORTE, EM SOBRAL

Internauta pede ajuda para localizar seu irmão que fugiu do Hospital Regional Norte (HRN), onde estava internado. Segundo a irmã do paciente, o mesmo fugiu no último sábado (6), por volta das 11h00 do HRN. O paciente é da cidade de Camocim.

Veja o pedido da irmã na íntegra:

"Meu irmão fugiu do Hospital Regional Norte, em Sobral, sábado (6) por volta das 11:00 hrs, onde o mesmo estava internado, fazendo tratamento. Por favor, se alguém souber ou vê-lo, entre em contato com a família ou até mesmo com o próprio hospital para recolher ele novamente, para continuar o seu tratamento. Ele é de Camocim! (88) 992567510 (88) 993412686"