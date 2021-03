"Pandemia empobreceu país e enriqueceu estados", diz Coppolla

O comentarista político Caio Coppolla afirmou, nesta segunda-feira (1º), durante o quadro Liberdade de Opinião, da CNN Brasil, que os repasses do governo federal para o combate à pandemia fizeram “o país empobrecer e os estados e municípios enriquecerem”.





Ele citou a gestão do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), como exemplo de mau emprego dos repasses federais. O estado tem atualmente 100% dos leitos de UTI ocupados e uma fila de espera de mais de 140 pessoas.





– Vamos dimensionar a gravidade do problema? Trata-se de 142 almas sem atendimento adequado, precisando urgentemente de hospitalização com terapia intensiva. Vamos ponderar o absurdo da situação? Isso acontece numa cidade desenvolvida, com 1,5 milhão de habitantes, que é a sexta capital com maior IDH no Brasil e governada por um político adulado pela grande imprensa. E aqui eu faço questão de consignar minha profunda decepção com as manifestações recentes do jovem governador do Rio Grande do Sul – disparou o comentarista.





Coppolla disse ainda que culpar o presidente Jair Bolsonaro ou o ministro da Saúde Eduardo Pazuello pela falta de leitos nos estados e municípios é uma crítica “injusta”.





– Do ponto de vista fiscal, essa pandemia fez o país empobrecer, enquanto estados e municípios enriqueceram. Então, se você quiser ser massa de manobra e, automaticamente, culpar o presidente da República ou o ministro da Saúde pela falta de leitos em hospitais municipais e estaduais, fique à vontade. Esse é um país livre. Mas saiba que a sua crítica é injusta e reflete apenas a sua predileção política, não a realidade contábil dos fatos – concluiu.

Via Pleno News