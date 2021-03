Polícia Civil prende homem investigado por roubo majorado e corrupção de menor em Fortaleza

Uma ofensiva coordenada por equipes da Dissuasão Focada do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminou, nesta segunda-feira (15), na captura de um homem suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido em 2015. A prisão aconteceu mediante cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória, no bairro Pici – na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza. Além do roubo, o homem responderá por corrupção de menor.





Gabriel Barbosa Chaves (23) foi capturado após um trabalho investigativo acerca da participação dele em um roubo registrado no ano de 2015. De posse das informações sobre o caso, os investigadores conseguiram localizar e prender Gabriel.





O investigado foi localizado no bairro Pici e conduzido à delegacia. Conforme decisão condenatória, Gabriel responderá em regime semiaberto a seis anos e quatro meses de pena pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.