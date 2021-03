Polícia Civil prende homens em flagrante suspeitos de furtar gados em Marco

Um trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Bela Cruz, com o apoio da Delegacia Municipal de Marco, culminou, nessa quinta-feira (4), na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de furtar animais no município de Marco – Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. Na ofensiva policial, três animais foram apreendidos e restituídos à vítima.





Os trabalhos policiais iniciaram já nas primeiras horas da manhã de ontem, quando os investigadores foram informados acerca de furtos de gados, ocorridos em uma fazenda situada na localidade de Areia Branca, em Marco. De posse das informações acerca do crime, os policiais conseguiram localizar o transporte com características similares ao que foi citado em denúncias.

Luis Carlos Souza Sampaio (30), sem antecedentes criminais; e Nilson Junior de Sousa (32), que já responde por furto, foram indagados pelos agentes de segurança sobre os animais que eram transportados por eles. Os homens, que não reagiram à ofensiva policial, confessaram a ação criminosa e foram conduzidos para a Delegacia Municipal.





Lá, os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e por receptação. Os gados que estavam no transporte foram apreendidos e restituídos à vítima. A PCCE segue investigando os fatos a fim de identificar a participação da dupla em outros furtos registrados na região.





Denúncias





A população da região pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais no combate à criminalidade. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3663-1925 da Delegacia Municipal de Bela Cruz. O sigilo e o anonimato são garantidos