Prefeito Ivo Gomes sanciona lei para concessão de auxílio financeiro à Fazenda da Esperança

O prefeito Ivo Gomes sancionou a Lei nº 2061/21, que autoriza a Prefeitura de Sobral a conceder auxílio financeiro de até R$ 185 mil à Fazenda da Esperança São Bento, entidade que atua há mais de 10 anos no município na recuperação de dependentes químicos.





A entidade deverá prestar conta dos valores financeiros à Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas e à Coordenadoria de Atenção Especializada, da Secretaria Municipal da Saúde. Além do auxílio financeiro, a Prefeitura de Sobral contribui com o serviço disponibilizando profissionais, como assistentes sociais.





A unidade se destina à recuperação de pessoas do sexo masculino com idade a partir dos 15 anos que desejam se ver livres do álcool e outras drogas, podendo acolher também pessoas com outros tipos de vícios. Atualmente, em Sobral, a Fazenda da Esperança acolhe cerca de 70 pessoas, em regime residencial, com período de recuperação de 12 meses.





Alguns dos internos são encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD). Nesses casos, a Prefeitura arca com as despesas do interno, em forma de “diárias”.





Durante a recuperação, os internos são acompanhados 24 horas por coordenadores e agentes terapêuticos. Quando necessário, são encaminhados para outros profissionais da rede pública de atendimento.