Primeira-dama homenageia o marido: “Parabéns para o lindão"

A primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para homenagear seu marido, o presidente Jair Bolsonaro, que completa 66 anos neste domingo (21).





Por meio de stories do Instagram, Michele compartilhou imagens de uma singela comemoração em família, pouco antes de comemorarem junto a uma multidão de apoiadores. A primeira-dama escreveu a declaração “Parabéns para o nosso lindão”. Laura, filha do casal, também posou com o pai.





Michelle por pouco não completa primaveras junto com o presidente. Isso porque ela está prestes a completar 39 anos nesta segunda-feira (22).