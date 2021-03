PT rompe com Ciro Gomes e Lula quer "destruir" FGs no Ceará

Agora é definitivo. Não há mais acordo do PT com Ciro Gomes em 2022, na corrida para a Presidência da República. Além da decisão nacional, a ordem de Lula é destruir os FGs no Ceará.





Hoje (4), em entrevista à Folha de S. Paulo, o senador petista Jaques Wagner descarta qualquer aliança do partido com o Ferreira Gomes. Tanto que na montagem da frente ampla contra Bolsonaro Ciro não fará parte. Está vetado — é guerra do PT para eliminar Ciro da política brasileira.









Em tempo





Em 2022, o governador Camilo Santana continuará filiado ao PT. Como isso refletirá não relação dele com FGs no Ceará.





Em tempo II





Dúvida: como Camilo será o candidato a senador na chapa de Cid Gomes governador?





Entrevista de Jaques Wagner na Folha