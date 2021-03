CAMOCIM-CE: COLISÃO VIOLENTA ENTRE DOIS VEÍCULOS NA SAÍDA DA CIDADE DEIXA DOIS FERIDOS

Durante a manhã desta quinta-feira, 04, por volta das 06h30, policiais militares e agentes do Demutran registraram um acidente de trânsito entre dois veículos na Rua Antonio Zeferino Veras, no bairro Tijuca, em Camocim. De acordo com as informações enviadas ao Camocim Polícia 24h, os dois veículos trafegavam no sentido de sair da cidade quando em certo momento o condutor de uma Fiat Strada preta identificado como José Cunha tentou ultrapassar um Jeep conduzido por Francisco Lima, vindo a acontecer o acidente.





Os dois condutores sofreram escoriações leves e foram levados para receber atendimento médico. Os veículos ficaram bastante avariados.

(Camocim Polícia 24h)