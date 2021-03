Sistema de Comunicação Paraíso discute e promove acessibilidade

O programa Paraíso em Debate, apresentado por Adriano Duarte e Marcelino Júnior, entrevistou Esdras Silva, tradutor e intérprete de Libras, a língua de sinais para surdos no Brasil.





Nesta quinta-feira (25), o programa Paraíso em Debate, do Sistema de Comunicação Paraíso, deu um importante passo na possibilidade de acesso às informações dadas, pelos entrevistados, ao longo do debate diário e simultâneo, tanto pela Rádio Paraíso FM, quanto pela internet, com a WebTV.





Os apresentadores, Adriano Duarte e Marcelino Júnior, receberam Esdras Silva, tradutor e intérprete de Libras, a língua de sinais para surdos no Brasil. O profissional falou de acessibilidade e de seus importantes projetos nessa área.





Esdras Silva, também esclareceu dúvidas de pessoas que participaram do programa via Facebook. O conteúdo da entrevista foi traduzido para Libras, por Carlos Henrique Sousa, intérprete, com ampla atuação em nossa região Norte.





Fonte: Portal Paraíso