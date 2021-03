SOBRAL EXÓTICO - VEREADORES APROVAM A CRIAÇÃO DO "DIA DA MULHER DO PASTOR"

Um Projeto de Lei (Nº034/21, de 08/03/2021) foi lançado na sessão virtual do dia 29 de março pelo Vereador da Câmara Municipal de Sobral, Camilo Motos, e gerou polêmica na cidade. O projeto de autoria de Camilo (Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante - PDT), institui o dia 08 de março como o Dia da Mulher do Pastor na cidade de Sobral e o inclui como data no calendário oficial de eventos do município.

Após a leitura do Projeto pela Presidência do Legislativo, ocorreu a aprovação dos edis presentes na sessão e sem nenhuma discussão.









CÃO NOS COUROS





Camilo ao justificar a sua indicação mandou um duro recado aos que estavam criticando o seu projeto, chamando-os de "endemoniados". O pedetista disse que aquela casa (Câmara dos Vereadores) vota e aprova vários Projetos para várias etnias e classes, e por isso pedia que sua proposta fosse respeitada por seus pares.









BARRIGAS BRANCAS





Se o Prefeito Ivo Gomes (PDT) vetar o excêntrico projeto, vai ficar mal visto pela esposas dos pregadores evangélicos da Princesa do Norte. Se sancionar, o problema será ainda maior, pois as mulheres dos radialistas, dos moto-taxistas, das assistentes sociais e muitas outras categorias, já sinalizaram que irão também querer um dia municipal em sua homenagem como "estrelas". Já os maridos dessas sobralenses, por sua vez, que se dizem temerosos das suas mulheres, ou seja, os "barrigas brancas" de plantão, já demonstram receio em serem pressionados por suas incisivas patroas do lar.





Pelo visto, indicação de projetos é o que não irá faltar pelos 21 vereadores.





(Blog do Kleber Teixeira)