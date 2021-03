Na manhã do último sábado, dia 27, por volta das 11h00, policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, efetuaram a prisão do indivíduo Leonardo Sousa do Espírito Santo, 25 anos. A prisão aconteceu no Bairro Paraíso das Flores, por força de um mandado de prisão (tráfico de drogas).

Leonardo foi conduzido à Delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.