URGENTE! Sobral e mais 17 municípios do Norte do Ceará decidem decretar lockdown

Mais 18 municípios cearenses decidiram que vão aderir ao lockdown como medida para frear a disseminação da Covid-19. A decisão veio após os prefeitos das 18 cidades da Região Norte se reunirem na tarde desta quinta-feira (4). O isolamento social rígido começará a partir desta segunda-feira (8) na região.





Com essa decisão, o Ceará agora tem 34 municípios do interior, além de Fortaleza, que vão entrar em lockdown. Durante o período, somente serviços considerados essenciais deverão funcionar, como supermercados e farmácias. A decisão foi motivada pela rápida disseminação do novo coronavírus em todo o Estado e pelo iminente colapso do sistema público de saúde.





Medida é recomendação do governador Camilo Santana para municípios com situação grave de disseminação do vírus. Conforme o IntegraSUS, 180 cidades cearenses estão em nível de alerta alto ou altíssimo para a Covid. 4 municípios cearenses estão em risco moderado: Russas, Pereiro, São João do Jaguaribe e Alto Santo.

Municípios do interior que vão decretar lockdown:





Mombaça;

Pentecoste;

Palhano;

Santa Quitéria;

Catarina;

Quixadá;

Quixeramobim;

Banabuiú;

Pedra Branca;

Ibicuitinga;

Choró;

Ibaretama;

Milhã;

Solonópole;

Senador Pompeu

Alcântaras;

Cariré;

Sobral;

Coreaú;

Forquilha;

Graça;

Groaíras;

Mucambo;

Pacujá;

Reriutaba;

Pires Ferreira;

Varjota;

Santana do Acaraú;

Massapê;

Uruoca;

Moraújo.





"Estamos no mesmo barco, até porque a vida dos forquilhenses e de todos nós depende diretamente dos outros municípios. Juntos, sairemos mais fortes”, destacou o prefeito de Forquilha, Ednardo Filho.





Mais cedo, 10 municípios do Sertão Central também decidiram conjuntamente o lockdown. Da Região Metropolitana de Sobral ficaram de fora apenas os municípios de Frecheirinha e Senador Sá.





(Diário do Nordeste)

Foto Mateus Ferreira