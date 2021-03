VÍDEO: Vereador de Chaval "promove aglomeração"!

Policiais militares e equipes da Vigilância Sanitária de Chaval, no extremo norte do Ceará, foram acionados neste sábado (13) após denúncia de aglomeração na localidade de Retiro. No local, foram identificadas várias pessoas sem a utilização de máscara, aglomeradas e consumindo bebida alcoólica.





Com a chegada das equipes de fiscalização, o vereador Italo Pacheco, que participava da bebedeira, com sintomas de embriaguez, foi descortês com os profissionais da vigilância sanitária e com os Policiais Militares.





Confira os detalhes no vídeo:

Com informações do CN7