29 cidades cearenses deixaram de repassar recursos a artistas pela Lei Aldir Blanc

Levantamento feito pelo site Metrópoles, com dados da Secretaria da Cultura do Ministério do Turismo, mostra que no Ceará, mostra que 29 municípios cearenses não repassaram nenhum recurso para artistas cadastrados na Lei Aldir Blanc — dinheiro repassado pelo Governo Federal para o pagamento do auxílio emergencial a profissionais da saúde.





Confira quais sãos os 29 municípios do Ceará que não repassaram nada aos artistas, segundo os dados oficiais:





Abaiara – R$ 102.603,00

Acaraú – R$ 464.416,00

Araripe – R$ 176.710,00

Barroquinha – R$ 130.000,00

Bela Cruz – R$ 257.258,00

Caridade – R$ 257.258,00

Caririaçu – R$ 216.239,00

Cariús – R$ 160.148,00

Carnaubal – R$ 153.907,00

Cedro – R$ 208.200,00

Deputado Irapuan Pinheiro – R$ 81.647,00

Farias Brito – R$ 164.435,00

Fortim – R$ 138.581,00

Frecheirinha – R$ 124.833,00

Graça – R$ 126.699,00

Ibaterama – R$ 111.000,00

Ibicuitinga – R$ 107.102,00

Itaiçaba – R$ 71.381,00

Lavras da Mangabeira- R$ 251.075,00

Massapê – R$ 301.246,00

Morrinhos – R$ 182.043,00

Nova Russas – R$ 182.043,00

Penaforte – R$ 78.518,00

Poranga – R$ 106.023,00

Porteiras – R$ 130.108,00

Reriutaba – R$ 158.960,00

Saboeiro – R$ 134.805,00

Senador Sá – R$ 70.216,00

Tururu – R$ 137.387,00





Além desses 29, mais um município, Coreaú, recebeu R$ 185.480,00 e só empregou 9,65%.





Auxílio para setor cultural foi sancionado em junho.





Via CN7