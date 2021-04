CAMOCIM-CE: COMERCIANTE MORRE AO CAIR DE MOTO NAS PROXIMIDADES DO LAGO SECO

Lamentavelmente a Polícia Militar registrou mais um acidente com vítima fatal em Camocim. O sinistro aconteceu por volta das 22h30 deste sábado, 03, na rodovia que dá acesso ao Lago Seco, nas proximidades da Vacaria do Zé Alberto.





Conforme apurou o blog Camocim Polícia 24h, um homem identificado como Francisco Custódio Viana, 43 anos, residente na Rua Pedro Álvares, bairro Rodagem do Lago, trafegava em sua moto Honda Bros de cor branca com vermelho, quando perdeu o controle e sofreu uma forte queda, vindo a bater violentamente com o rosto no asfalto.





Infelizmente o motociclista teve morte imediata ali mesmo. Policiais militares fizeram o isolamento da área e aguardam a presença do rabecão para conduzir o corpo da vítima ao IML de Sobral. A vítima era comerciante e era casado. Esse foi o primeiro acidente com vítima fatal nesse ano aqui em Camocim.





(Camocim Polícia 24h)