CIRO GOMES PERDE PROCESSO CONTRA JORNALISTAS

Ciro Gomes foi derrotado em processo por danos morais que moveu na Justiça de São Paulo, contra a revista “Veja” e os jornalistas Nonato Viega e Hugo Marques. Em razão disso, terá de pagar R$ 13,1 mil aos advogados dos jornalistas. Ciro Gomes também é advogado. O processo de Ciro foi movido contra os jornalistas em razão da reportagem intitulada “O esquema cearense”, publicada nas eleições de 2018. O ex-ministro queria R$ 100 mil de indenização. Matéria dizia que a PGR apurava a existência de um esquema de extorsão contra empresários do Estado do Ceará e afirmava que um ex-tesoureiro do Pros (Niomar Calazans) implicava Ciro no caso. O juiz Rogério de Camargo Arruda, disse em sua sentença, que a publicação não extrapolou o direito de informar, estando lastreada em fatos de interesse público. Na reportagem, Niomar dizia que o esquema era utilizado para financiar campanhas eleitorais e que Ciro e seu irmão Cid Gomes haviam comprado por R$ 2 milhões o controle do partido no Ceará durante as eleições de 2014.





Fonte: Revista Ceará

Foto Facebook