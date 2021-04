CONTA DE LUZ PARA RESIDÊNCIAS DO CEARÁ TEM AUMENTO DE 7,55%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na quinta-feira (22), em reunião pública extraordinária, o reajuste tarifário de 2021 da Enel Distribuição Ceará. As novas tarifas entram em vigor a partir de hoje para 3,8 milhões de unidades consumidoras cearenses.





Em fevereiro deste ano, o Senado aprovou a Medida Provisória (MP) 998/2020, chamada de MP do Setor Elétrico. O texto destina recursos à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para redução da tarifa de energia elétrica aos consumidores até 31 de dezembro de 2025. Ela havia saído da Câmara em meados de dezembro, às vésperas o início do recesso parlamentar, com alterações e agora aguarda sanção presidencial.









Confira os novos índices





Baixa tensão





Consumidores residenciais, rurais e comerciais de pequeno porte e outros: 8,54%

​Consumidores residenciais: 7,55%

Consumidores rurais: 15,63%

Iluminação pública: 7,75%





Alta tensão





Consumidor industrial e comercial de grande porte, como indústrias e comércio: 10,21%





Efeito médio ao consumidor

Média de todos os consumidores: 8,95%





Via Ibiapaba 24h