Dedim Gouveia, forrozeiro cearense, morre de Covid-19 nesta segunda-feira (19)

O forrozeiro Dedim Gouveia, de 61 anos, morreu por complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (19). Ele estava internado no Hospital de Messejana, em Fortaleza, desde o dia 11 de abril.





Amigos forrozeiros do artista, como Taty Girl, comentaram a morte e prestaram homenagem nas redes sociais.





Última atualização da equipe do cantor, na sexta-feira (16), apontava chances de recuperação. Ele chegou a utilizar oxigênio no tratamento e também a ser transferido para um leito semi-intensivo.





O cantor Batista Lima, ex-Limão com Mel, informou ao Diário do Nordeste que recebeu a informação da morte de Dedim por meio do filho do forrozeiro, Iago Gouveia. "Infelizmente nosso amigo Dedim Gouveia se foi. Uma pena. Uma tristeza", disse Batista Lima.





Toca do Vale e Nonato Lima, colegas forrozeiros, lamentaram o óbito do amigo nas redes sociais.









CARREIRA DE DEDIM GOUVEIA





Dedim Gouveia tem mais de 40 anos de carreira. Ele começou na cena muito cedo e fez história ficando conhecido como o "Rei do Xote". O forrozeiro deixou famoso o bordão "Taca o pau, Dedim Gouveia!".





CANTORES COM COVID-19





Internado com Covid-19, o cantor Vicente Nery foi extubado depois de quatro dias submetido à intubação, procedimento que garante a respiração adequada do paciente. A novidade foi publicada nas redes sociais do artista, na noite deste domingo (18).





O cantor e compositor Fábio Carneirinho também foi internado com Covid-19. Ele deu entrada em um hospital privado em Barbalha, na Região do Cariri, na terça-feira (13).





(Diário do Nordeste)