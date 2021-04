Duas apostas de Fortaleza acertam as 15 dezenas da Lotofácil e ganham R$ 847 mil cada

Dois apostadores de Fortaleza faturaram R$ 847 mil após acertarem as 15 dezenas do concurso 2.202 da Lotofácil, realizado na sexta-feira (9). A premiação total, que estava acumulada em R$ 3,5 milhões, foi dividida ainda para outros dois apostadores, que também ficaram com a mesma quantia cada um.





O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados de Fortaleza foram de um bolão dividido para 12 pessoas e outro de uma aposta simples, que custa R$ 2,50.





Ainda nesta quarta-feira (7), outro apostador também da Capital cearense acertou as 15 dezenas e levou um prêmio de quase R$ 400 mil.





NÚMEROS SORTEADOS





Os números sorteados nesta sexta-feira (9) foram:





01 - 05- 09 - 10 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25





(Diário do Nordeste)