ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL É MORTO DENTRO DE DELEGACIA EM TAUÁ/CE

O Escrivão de Polícia, Aloísio Alves Lima Amorim, 60 anos, foi morto com um tiro na cabeça no interior da Delegacia Regional de Polícia Civil do município de Tauá, fato ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30), durante o depoimento de um indivíduo preso acusado de tráfico de drogas. Aloísio ainda chegou a ser socorrido, mas deu entrada na unidade de saúde praticamente sem vida.

Segundo as primeiras informações, o escrivão estava de plantão quando chegou uma composição da PM do município de Pedra Branca, conduzindo dois indivíduos acusados de tráfico de drogas. Quando o escrivão se preparava para ouvir Antônio Josivan Lopes Silva, natural de Novo Oriente, mesmo algemado, ele conseguiu pegar a arma do policial e efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Aloíso Amorim. O acusado conseguiu fugir.

Com informações do portal Tony Sales