Fortaleza registra queda no número de novos casos do coronavírus

Fortaleza registrou nesta sexta-feira (2) uma queda no número de casos da Covid-19. Esta é a primeira vez que há uma redução desde o início da segunda onda da doença no Estado, em janeiro de 2021. As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).





A redução foi 11,6% com relação as semanas entre os dias 21 de fevereiro a 6 de março e de 7 de março a 20 de março. Porém, durante o mesmo período, houve um aumento de 48,8% no número de mortes pelo coronavírus. Entretanto, os números absolutos não são divulgados por município.





A última queda no número de casos em Fortaleza havia sido registrada no dia 21 de janeiro. Na época, a segunda da doença estava ganhando força e os números foram comparados com os meses de dezembro e início de janeiro. O documento apontava para uma diminuição de 2%.









Manutenção do Lockdown





O Ceará vive a expectativa do anúncio sobre as novas medidas restritivas no estado. Na noite de ontem (1), o governador Camilo Santana (PT) informou que há uma tendência de estabilização no número de casos da doença no Estado.





O setor econômico vive a expectativa de um retorno gradual das atividades não essenciais. Porém, o chefe do Executivo afirmou que uma retomada só seria possível no caso da estabilização dos casos da Covid-19 no estado. “Vamos avaliar os números desses próximos dias para que a gente consiga tomar uma decisão com muita responsabilidade, com muita segurança, para que não haja retrocesso nesse momento”, disse.





(CN7)