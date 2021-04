Funcionários da Caixa anunciam paralisação em todo o país

Nesta terça-feira (27), funcionários da Caixa Econômica Federal começam uma paralisação que durará 24 horas, em todo o Brasil. Trata-se de um protesto contra ações do governo na gestão do banco estatal, conforme informou o Sindicato dos Bancários.





A paralisação abrange toda a operação das agências, além dos funcionários em home office, que também estão sendo orientados a paralisar atividades ao longo do dia.





No entanto, de acordo com a entidade, as operações feitas pela internet continuarão funcionando, mesmo de forma reduzida, para atender aos beneficiários do auxílio emergencial e de outros serviços.





O estado de greve foi deliberado em assembleia na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, mas a adesão deverá ser nacional.





Uma das reivindicações do sindicato é o cancelamento da abertura de capital da Caixa Seguridade, que está marcada para a próxima quinta-feira (29).





– Pedimos desculpas à população; no entanto, é melhor um dia não funcionando do que não funcionando sempre – diz Dionísio Reis, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e também funcionário da Caixa.





Além disso, o sindicato também pede a contratação dos aprovados no concurso de 2014.





– No país inteiro, mais de 120 milhões de pessoas utilizaram a Caixa durante a pandemia para acessar o FGTS, o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Falta empregados, e o banco está recorrendo à Justiça para não contratar mais – diz Dionísio.





Nas redes sociais, já no início desta manhã o sindicato compartilhou diversas fotos de agências fechadas na capital paulista. (Pleno News)