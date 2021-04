Governo de São Paulo autoriza reabertura do comércio

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (16) a abertura do comércio a partir deste fim de semana, numa flexibilização das medidas para o controle da transmissão do coronavírus, em uma nova fase de transição do Plano SP, entre a vermelha e a laranja. As lojas poderão abrir em horários reduzidos, e os cultos religiosos presenciais estão permitidos. O funcionamento de bares e restaurantes continua suspenso até o próximo dia 24, quando será autorizado o retorno das atividades, assim como para salões de beleza e academias.





A fase vermelha até então não permitia nenhuma abertura de comércio. Ela só se daria na fase laranja. O argumento do governo é o de que houve melhora nos números da pandemia nas últimas semanas, com taxas de ocupação dos leitos de UTI em 85,3% na Grande São Paulo e 83,3% no estado, que já estiveram em mais de 90%. Esses são índices disponíveis no site da Secretaria de Saúde, os mais atualizados ainda serão divulgados nesta sexta-feira. Nas enfermarias, a taxa de ocupação estadual é de 66,7%.





O estado de São Paulo registra também até agora 86.535 mortes e 2.704.098 casos confirmados pela Covid-19. Há ainda cerca de mil mortes por dia, o dobro do que havia em meados de março, mas menos do que no início de abril.





O governo paulista não apresenta hoje nenhuma mudança na área da educação, que foi liberada a voltar às aulas presenciais, com 35% dos alunos por dia, na semana passada. A rede estadual reabriu na quarta-feira (14), e a maioria das escolas da rede particular reabrirá já na segunda-feira (12). Alguns colégios de elite preferiram continuar fechados, mas devem informar novas medidas após os anúncios do governo nesta sexta.





