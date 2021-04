Hoje terá a Superlua rosa. Saiba como observar o fenômeno!

Na noite desta segunda-feira (26), ocorrerá a primeira superlua de 2021. O fenômeno estará visível durante toda a noite, a partir do pôr do sol.





Quem observar o fenômeno, terá a impressão de que o satélite natural da Terra está até 5,5% maior e 11,3% mais brilhante.





Apesar de o fenômeno ser chamado de superlua rosa (Super Pink Moon, em inglês), o satélite natural da Terra não apresentará uma cor diferente do que todo mundo já conhece. O nome tem origem nos Estados Unidos, onde tribos indígenas marcam a passagem do tempo pelas luas cheias.





Para observar, o ideal é estar no ponto mais alto de sua cidade, ou em um local com uma visão livre do horizonte, já que o contraste com prédios, montanhas e árvores à frente faz a lua parecer maior do que de costume. Vale, no entanto, fazer uma consulta para saber o momento exato do pôr-do-Sol na sua cidade.





Não será preciso o uso de nenhum equipamento específico, como binóculos ou lunetas. Na realidade, a melhor forma de observar uma superlua é a olho nu mesmo.





De acordo com o astrólogo Richard Nolle, uma “superlua” é qualquer lua cheia que ocorre enquanto a Lua está a 90% ou mais de sua maior aproximação da Terra, o chamado Perigeu. Isso faz com que ela pareça maior e mais brilhante do que o de costume.





O perigeu acontece regularmente a cada 28 dias. Entretanto, a ocorrência da Lua cheia no momento exato é mais rara. Em 2021 isso só acontecerá duas vezes, nesta quarta-feira (26) e em 26 de maio, quando a Lua estará ainda mais próxima da Terra.





