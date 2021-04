Homem pega arma da esposa, ameaça mulheres em boate e atira na própria mão. Veja Vídeo

Um homem de 33 anos acabou ferido acidentalmente enquanto usava a arma que pegou escondido da esposa para ameaçar mulheres em uma boate localizada no bairro Portão, em Curitiba. Conforme o horário registrado nas câmeras de segurança, a situação aconteceu às 18h23 de sexta-feira (9).





Nas imagens, o homem aparece sentado, conversando com duas mulheres em volta de uma mesa. Ele se exalta, aponta para uma das jovens e leva a mão até a cintura. Em seguida, os três se assustam com o barulho de um disparo de arma de fogo e o homem, surpreso, percebe que disparou acidentalmente contra a própria mão.





As mulheres saem correndo por causa do tiro. O homem baleado começa a sangrar e também sai da sala, muito nervoso. Outro ângulo das câmeras de segurança mostra o momento em que mais ocupantes da boate ouvem o disparo e vão rapidamente em direção à uma porta para se proteger. O homem sai na sequência e conversa com outras pessoas do estabelecimento, com a arma em mãos e aparentemente bastante abalado.

