Idoso dava presentes para crianças para poder estuprá-la

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 74 anos acusado de estuprar crianças no Distrito Federal e em Goiás, entre os anos de 2012 e 2019. Francisco Aires Filho estava em uma casa em Águas Claras, no Entorno do DF. Agentes encontraram vários brinquedos, doces, balas e chupetas no imóvel.





De acordo com as investigações, o criminoso era conhecido como “Seu Chico”. Ele tinha o costume de frequentar uma vila olímpica em Ceilândia, onde fazia amizade com pais de crianças que faziam esportes no local e que moravam próximos a sua casa.





Após conquistar a confiança dos familiares das vítimas, ele passava a oferecer caronas para as crianças, momento em que conseguia cometer os abusos.





A PCDF afirma que, em uma ocasião, ele violentou um menino de 8 anos dentro de seu carro. Já uma outra vítima foi abusada dentro de um banheiro público da vila olímpica. A polícia também investiga se o primo de uma das vítimas também foi violentado.





De acordo com o delegado que acompanha o caso, o homem também tinha o costume de presentear as crianças para praticar os crimes.





– Em determinados casos, eram balas e doces e, em outros, o suspeito chegava a dar chuteiras paras as crianças que jogavam futebol nas vilas olímpicas. Pedimos que pessoas que reconheçam o Francisco Aires procurem a delegacia para formalizar a denúncia. Sabemos que ele mudava bastante de endereço para dificultar a identificação dos crimes – disse.





FORAGIDO





“Seu Chico” estava foragido da Justiça de Goiás desde 2012, quando teve um mandado de prisão expedido por estupro de vulnerável.





– Queremos divulgar a imagem e o modus operandi desse suspeito por acreditar que ele tenha feito um número maior de vítimas no DF, principalmente entre crianças que frequentavam vilas olímpicas – disse o delegado. (Pleno News)