INTERNAUTA DENUNCIA O ABANDONO EM QUE SE ENCONTRA A RUA DOM LOURENÇO, NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o estado de abandono em que se encontra a rua Dom Lourenço, no bairro Terrenos Novos, em Sobral.

Veja a íntegra da denúncia:

"Boa tarde! A rua Dom Lourenço, localizado no bairro Campo dos Velhos, está em condições estruturais decadentes. Sem asfalto ou calçamento temos os portões das nossas casas invadidos por água e lama ao menor sinal de chuva. Um descaso que se arrasta desde o ano passado quando resolveram abrir a rua inteira sob a justificativa de obras de saneamento, deixando um rastro de lama e entulhos pela rua. Uma negação ter que conviver sem um mínimo de estrutura e sendo constantemente necessário se locomover a pé pela rua pois nem o carro temos mais condição de tirar da garagem. Um descaso pela secretaria de infraestrutura e da gestão atual. Além desse problema a rua parece abandonada pelo poder público já que nem podar as plantas ao redor da rua eles fazem mais... convivemos aqui com matagal e poças de água, propícias a proliferação de insetos e propagação de doenças. Até quando o município irá se fazer de desentendido e se posicionar sobre situações como essa??!"