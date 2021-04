MEDICINA: UNINTA inicia inscrições para turmas de 2021.2 do Campus Sobral

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia a abertura do Processo Seletivo 2021.2 para o curso de Medicina em seu Campus Sobral. A seleção para as 80 vagas da nova turma será feita mediante o Aproveitamento da Nota do Enem do candidato. As inscrições para o primeiro ciclo já estão disponíveis no site uninta.edu.br/medicina





Serão admitidas notas de qualquer edição do Enem a partir de 2015, desde que cumpram as especificações de pontuação mínima descritas no item 3.3 do edital. Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa até o dia informado, de acordo com o ciclo no qual deseja concorrer.





No total, o processo terá 4 (quatro) diferentes períodos de ingresso, denominados ciclos avaliativos. Em cada um destes, independentes entre si, será ofertada a quantidade de 20 vagas. Candidatos que não sejam aprovados ou convocados na chamada de classificáveis no ciclo em que se inscreveram estarão automaticamente participando dos ciclos seguintes, sem a necessidade de pagar novamente a taxa de inscrição.





Todo o processo de inscrição e matrícula dos aprovados acontecerá online, devido às restrições da pandemia, garantindo a segurança dos alunos e colaboradores da instituição. As aulas dos calouros iniciarão em setembro, sem prejuízos.









Confira as datas de inscrição para cada ciclo:





1º Ciclo Avaliativo - 09/04 a 09/05/2021





2º Ciclo Avaliativo - 10/05 a 10/06/2021





3º Ciclo Avaliativo - 11/06 a 11/07/2021





4º Ciclo Avaliativo - 12/07 a 05/08/2021