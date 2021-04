Mega-Sena acumula e prêmio estimado do próximo concurso sobe para R$ 34 milhões

A Mega-Sena desta quarta-feira (28) acumulou após nenhuma das apostas acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Com a falta de uma aposta ganhadora, o prêmio acumulou e está estimado para R$ 34 milhões no concurso 2367 de sexta-feira (30).





Veja quais foram as dezenas sorteadas:





04 - 27 - 33 - 35 - 38- 41





Apesar de não haver nenhum apostador que acertou todos os números, 76 deles conseguiram acertar cinco dezenas. Cada um desses sortudos levou R$ 37.685,71 para casa. Outras 4.869 apostas tiveram quatro acertos, sendo que cada uma delas recebeu o pagamento de R$ 840,33.