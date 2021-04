“Meu filhinho deve ter sofrido muito”, diz pai do menino Henry

Em suas primeiras palavras após a prisão da ex-mulher, Monique Almeida, e do namorado dela, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade), pela morte do filho Henry Borel, de 4 anos, o engenheiro Leniel Borel de Almeida manifestou sua revolta com o caso.





Ao repórter Carlos De Lannoy, da TV Globo, Leniel falou do sofrimento do filho e chamou Monique de “infeliz".





– Esta infeliz matou meu filho. Meu filhinho deve ter sofrido muito – disse.





O engenheiro disse que estava passando mal após ter recebido a notícia da prisão. Durante a madrugada, antes mesmo de saber da detenção da ex-mulher e de Jairinho, Leniel postou uma homenagem ao filho, que completa um mês de morto nesta quinta-feira (8), e pediu “desculpas” por não ter conseguido protegê-lo.





– 30 dias desde que te dei o último abraço. Nunca vou esquecer de cada minuto do nosso último final de semana juntos. Deixei você bem, cheio de vida, com todos os sonhos e vontades de uma criança inocente. Desculpa o papai por não ter feito mais, lutado mais e protegido você muito mais. Confiamos que Deus fará sobressair a sua justiça como a luz, e o seu juízo como o meio-dia – escreveu Leniel.





Segundo a polícia, o vereador Dr. Jairinho teria praticado pelo menos uma sessão de tortura contra o menino semanas antes da morte da criança. Ainda segundo as investigações, a mãe sabia de agressões. Jairinho teria se trancado no quarto para bater no menino. O casal foi preso na manhã desta quinta-feira (8).





Investigadores da 16ª DP (Barra da Tijuca) afirmam que o garoto foi assassinado. Policiais descobriram que Dr. Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e que a mãe sabia. Em 12 de fevereiro, Monique soube que Jairinho estava no apartamento, trancado no quarto, com o Henry. A polícia descobriu que ela estranhou que ele tivesse chegado cedo em casa.





Ainda segundo as investigações, no dia seguinte ao enterro do filho, Monique passou a tarde no salão de beleza de um shopping na Barra da Tijuca. Três profissionais cuidaram dos pés, das mãos e do cabelo da professora, que pagou R$ 240 pelo serviço.





