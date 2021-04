Ministro da Justiça anuncia novos chefes da PF e PRF

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou pelo Twitter os novos chefes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (6). O delegado Paulo Maiurino será o novo diretor-geral da PF. Ele irá substituir Rolando de Souza, que estava do cargo desde maio de 2020. Já o inspetor Silvinei Vasques será o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária federal (PRF). Vasques assume a vaga de Eduardo Aggio, que estava no cargo há cerca de um ano. Anderson Torres tomou posse como ministro nesta terça-feira e anunciou que trocaria os comandos da PF e da PRF, com o aval do presidente Jair Bolsonaro.

