Ministro Marco Aurélio, do STF, passa por cirurgia para retirada de câncer

Decano participou da sessão da Primeira Turma com um curativo em torno do rosto.

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Marco Aurélio Mello, foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um carcinoma, um tipo de câncer de pele, na cabeça. Ele participou da sessão da Primeira Turma, nesta terça-feira, com um curativo em torno do rosto.





"Deparei-me com um carcinoma e aí tinha que tirá-lo. Um carcinoma é um problema de pele. Não dá metástase, nem há risco maior, mas tem que tirar o quanto antes, porque é algo negativo na pele", disse ao Valor.





Antes, o ministro havia brincado sobre ter "levado a pior" em um jogo de futebol: "Subi para cabecear a gol e tombei com o cabeça-dura do Maadureira. Convence?", perguntou.





Em seguida, contou sobre o problema de saúde e continuou com o tom otimista: "Enquanto o invólucro tiver conserto, nós vamos consertando. O que não pode ficar doente é o espírito e o meu espírito está muito bom, muito saudável."





(Valor Globo)