Moradores do Boa Vizinhança I e II reclamam das ruas esburacadas

O problema tem prejudicado, inclusive, as empresas que utilizam o serviço de delivery. Moradores pedem ajuda à Prefeitura para resolver a situação.





Os moradores do Bairro Antonio Belchior, que compreende os conjuntos Boa Vizinhança I e II, estão indignados com a existências de muitos buracos nas ruas principais e transversais. Não é difícil se deparar com um buraco quando se trafega pelas ruas da localidade. O problema além de ocasionar acidentes facilita a ação de ladrões que se aproveitam quando os condutores de carro e moto reduzem a velocidade para passar pelos buracos.

A moradora do Boa Vizinhança, Karla Marques, proprietária do restaurante Karla’s Grill, disse que o problema tem prejudicado, inclusive no serviço de delivery. “Aconteceu no meu estabelecimento de o meu entregador cair dentro de um buraco. Então a gente queria ver essa situação perante aos órgãos públicos que possam nos ajudar, porque o bairro está abandonado. Alguns dos meus clientes que vêm de outros bairros reclamam da situação. Os buracos têm também facilitados a ação de bandidos que se aproveitam o momento que os carros e as motos reduzem a velocidade. Outro problema em nosso bairro é a falta de iluminação pública em algumas ruas.





O entregador Mário Wendel foi vítima da buraqueira quando estava fazendo entrega. “Cai na quadra 41 do Boa Vizinhança II onde a situação é mais crítica. Eu ia passando e quando percebi o buraco, freei e mesmo assim não teve como evitar a queda. As quentinhas que eu levava ficaram todas prejudicadas.





A problemática da buraqueira na cidade vem desde a gestão do prefeito Veveu Arruda e continuou na primeira gestão de Ivo Gomes. Muito embora se tenha informação de que a Prefeitura dispõe de duas usinas de asfalto, o descaso com a pavimentação, notadamente nos bairros, é aviltante.





“Meu amigo, Sobral está um buraco só, parecendo a Lua com tanta cratera. Eu não sei como isso não envergonha o prefeito da cidade, que até onde eu sei quer ser governador do Estado. Já pensou um homem seboso desse tomando conta do Ceará”, desabafa Antonio Morais, morador do centro, que na oportunidade da matéria se encontrava no BV1.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.





Por Edwalcyr Santos / Portal Paraíso