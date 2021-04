Morre Agnaldo Timóteo, aos 84 anos, vítima da Covid-19

O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos de idade, morreu neste sábado, no Rio de Janeiro, após complicações da Covid-19. O músico estava internado desde o dia 17 de março em um hospital particular na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.





– É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu às complicações decorrentes do Covid-19 e faleceu hoje às 10h45. Temos a convicção que Timóteo deu o seu melhor para vencer essa batalha e a venceu! – diz um trecho do comunicado.





A família também agradeceu pelas orações em prol do cantor.





– Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A Família informa que a corrente de fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol de um mundo melhor! #LuzTimóteo! – encerra a nota enviada à imprensa.





Durante o período em que ficou internado, o cantor chegou a apresentar pequena melhora, mas nos últimos dias seu quadro veio se agravando. No dia 27, Agnaldo precisou ser intubado, mas não resistiu.





Sem nunca ter se casado publicamente, Agnaldo Timóteo deixa três filhos.





(Pleno News)