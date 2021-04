Morre o barbeiro Baixinho do tradicional Salão Cometa em Sobral

O barbeiro Francisco Carlos, 77 anos, conhecido popularmente como “Baixinho” do Salão Cometa no Beco do Cotovelo, Cartão Postal de Sobral, morreu na tarde desta segunda-feira (12), em Sobral, em decorrência de complicações da diabetes. O profissional já estava aposentado, era um dos barbeiros mais conhecidos na região.





Francisco Carlos era natural da cidade de Massapê, e tão logo fixou residência em Sobral, juntamente com seus “Irmãos Carlos” Osmar, Zacarias e Sérgio” foram responsáveis pela manutenção do Salão Cometa, um dos salões de beleza masculino em atividade mais tradicional na região central da cidade, fundado em 1966. Aproximadamente 8 anos atrás foi acometido de um AVC e precisou se afastar para aposentadoria, passando a tradição da família no ramo de barbeiros para seu filho Daniel, que o substitui no salão.





Nas redes sociais, muitos frequentadores e clientes lamentaram a morte do barbeiro e fizeram posts com homenagens e solidariedades a família pela perda. O velório e sepultamento ainda não foram divulgados pelos familiares.





(Blog Célio Brito)