Por volta das 15h00 desta quarta-feira (14), uma motocicleta foi furtada no Centro de Sobral, precisamente na rua Dr. João do Monte, nas proximidades do colégio Professor Arruda.

O veículo furtado foi uma Yamaha YBR de cor preta e placa HYW-8742.

Quem souber informações do paradeiro da motocicleta, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.