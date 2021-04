MULHER SOFRE ACIDENTE NA CE362 E FICA COM O CORPO ATRAVESSADO POR UMA ESTACA!

Na noite deste domingo (25), um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado no município de Massapê, na CE362, nas proximidades da fábrica Coelho.





Segundo informações de populares, uma mulher conduzia seu carrinho de reciclagem, quando se envolveu em um acidente com um veículo, com o impacto do acidente, a vítima foi arremessada para as margens da rodovia estadual 362, ficando com o corpo atravessado por uma estaca.





O veículo envolvido no acidente se evadiu do local da ocorrência.





Uma equipe da perícia forense foi acionada para o local do sinistro.





As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Carrinho de reciclagem da vítima (Foto O Sobralense)