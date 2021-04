Namorado mata cantora a tiros e depois comete suicídio

Nesta quarta-feira (21), a cantora e influenciadora digital Lívvia Bicalho, de 37 anos, foi encontrada morta a tiros em um apartamento na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. Além dela, o namorado da artista, Rafael Ribeiro, de 39 anos, também foi encontrado morto no mesmo local.





De acordo com informações da Polícia Militar (PM) de Minas Gerais, o homem teria matado a mulher a tiros e depois cometido suicídio. A informação foi dada pelo portal G1.





A PM chegou a ser acionada no começo da tarde de hoje por testemunhas que ouviram uma briga seguida de barulhos de tiros. Ao chegarem ao apartamento, que pertence à família de Rafael Ribeiro, os agentes encontraram o casal morto. De acordo com a PM, o homem estava com um revólver calibre 38 nas mãos.





Investigadores acreditam que o homem atirou na cabeça da cantora, depois colocou o revólver no próprio ouvido e atirou.





Lívvia Bicalho tinha mais de 90 mil seguidores nas redes sociais. Em 2020, ela chegou a se candidatar a um cargo de vereadora em João Monlevade, mas não foi eleita. A cantora deixou ainda dois filhos.





A Polícia Civil de MG informou que as investigações já estão em andamento e que trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio.